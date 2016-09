Funke-Gruppe: NRW verliert den Content Desk

Schon länger war bekannt, dass die Funke Mediengruppe in Berlin eine Zentralredaktion für alle Titel aufbauen will. Dabei ließ das Unternehmen im Ungewissen, welche Konsequenzen dies für die Mitarbeiter am Content Desk NRW hat, der bisher die Mantelinhalte für die NRW-Titel der Gruppe (WAZ, NRZ, WP und WR) erstellt. Nun steht fest: Die Zentralredaktion in Berlin startet zum 1. September 2015, der Desk in Essen wird wegfallen.

Einmal mehr steht zu befürchten, dass die Umbaupläne mit einem Verlust von Arbeitsplätzen verbunden sein werden. Auch wenn die Funke-Gruppe nach eigenen Angaben betriebsbedingte Kündigungen vermeiden will, ist nicht klar, wie viele der rund 80 am Essener Desk Beschäftigten tatsächlich eine Perspektive im Unternehmen haben.

Die Zentralredaktion in Berlin soll mit rund 50 Mitarbeitern starten. Für einen Arbeitsplatz in der neuen Redaktionseinheit können sich Mitarbeiter aller Funke-Titel in Deutschland bewerben. In NRW soll die WAZ-Titelredaktion, derzeit mit nur zehn Redakteuren besetzt, auf das Doppelte aufgestockt werden. Diese soll dann NRW-spezifische Inhalte liefern.

Zudem will die Funke-Gruppe die Gesellschaften Funke Sport NRW und Funke Online NRW gründen und in ihnen Sport- bzw. Onlineaktivitäten bündeln. Wie zu hören ist, sollen diese Gesellschaften aber nicht tarifgebunden sein. Die Beschäftigten sollen zwar bei dem Übergang in die neue Gesellschaft ihre Verträge behalten. Wie immer in solchen Fällen fragt sich aber, wie lange der Bestandsschutz tatsächlich Gültigkeit hat. Außerdem ist davon auszugehen, dass künftige Redakteure dann wohl zu schlechteren Konditionen angestellt werden.