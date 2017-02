Unterstützen Sie unseren Protest!

Die Geschäftsführung der WAZ-Mediengruppe (jetzt Funke) will die WAZ-Redaktion in Recklinghausen schließen, die eigene lokale Berichterstattung aufgeben und die Artikel von der Konkurrenz, dem Medienhaus Bauer (Recklinghäuser Zeitung) einkaufen. Die WAZ-Ausgabe „Unser Vest“ wird damit – wie die Westfälische Rundschau – zu einer lokaljournalistischen Mogelpackung. In Recklinghausen, Marl, Herten, Haltern am See, Datteln, Waltrop und Oer-Erkenschwick wird es künftig nur noch eine einzige Tageszeitung mit einem eigenständigen Lokalteil geben.

Der DJV-NRW und die dju in ver.di fordern die Funke-Gesellschafter und die Geschäftsführung auf, ihrer sozialen Verantwortung für die Beschäftigten nachzukommen und ihrer demokratischen Verantwortung als Verleger gerecht zu werden.

Herr Braun, Herr Nienhaus, Herr Ziegler,

nehmen Sie die angekündigte Schließung der Redaktion Unser Vest zurück! Stoppen Sie die Mogelpackung! Investieren Sie in lesernahe journalistische Qualität! Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern innovative mediale Konzepte! Bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine Perspektive und eine Zukunft!

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

stärken Sie unseren Protest gegen die Schließung der WAZ-Redaktion „Unser Vest“! Solidarisieren Sie sich mit den Beschäftigten! Setzen Sie sich für Presse- und Meinungsvielfalt in Recklinghausen ein!

