Hürther Bürgermeister kritisiert Entscheidung der Kölner Verlage

In einem Schreiben, das den Gewerkschaften DJV und dju zugespielt wurde, kritisiert der Hürther Bürgermeister Walther Boecker die geplante Zusammenlegung von Lokalredaktionen des Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau mit deutlichen worten. Mit seiner Zustimmung dokumentieren wir den Brief an die beiden Verleger hier.

Sehr geehrter Herr Neven DuMont,

sehr geehrter Herr Heinen,

mit Ihren Schreiben vom 18.03.2014 haben Sie mir mitgeteilt, dass meine Meinung Ihnen wichtig ist. Hier deshalb – kurzgefasst – meine Meinung zu den angekündigten Veränderungen in den Lokalredaktionen:

1. Wie Sie bei einer Reduzierung der Redakteursstellen um 1/3 davon ausgehen können, dass Sie die bisherige Qualität nicht nur gewährlseiten, sondern nachhaltig steigern können, kann ich nicht nachvollziehen. Bisher gab es jeweils zwei Berichte zu Themen und Veranstaltungen in den beiden Zeitungen. Als jemand, der in vielen kommunalen Themen drin ist oder der bei vielen Veranstaltungen dabei ist, stelle ich fest, dass die Artikel hierzu jeweils sehr unterschiedlich ausehen können. Wenn es dann zukünftig nur noch einen Bericht und eine Meinung gibt, wird die Beteiligung der Zeitungen an der demokratischen Meinungsbildung jedenfalls eingeschränkt.

2. Dass die neue Gesellschaft nicht tarifgebunden sein wird, macht deutlich, welche gesellschaftspolitische Grundeinstellung hinter den Verlagen steht. Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet Sie, Herr Heinen als Präsident, und Sie, Herr Neven DuMont als Ehrenvorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Zeitungsverleger, Tarifflucht begehen.

3. Statt vor Ort zu sparen, wo die Leserinnen und Leser am unmittelbarsten von Politik und sonstigen gesellschaftlichen Themen betroffen sind, sollten die Verlage lieber auf teure Übernahmen anderer Zeitungen wie in der Vergangenheit verzichten.

4. Konsequenterweise werden wir demnächst einzelne Abonnements von Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnischer Rundschau kündigen, da dann in den für uns wichtigen kommunalen Teilen ja jeweils weitestgehend dasselbe stehen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Walther Boecker

Bürgermeister