WZ: Rund jede zweite Redakteursstelle fällt weg

Und erneut gehen Journalistenarbeitsplätze und Medienvielfalt in NRW verloren. Diesmal trifft es die Westdeutsche Zeitung (WZ). Bei Mitarbeiterversammlungen in Düsseldorf, Wuppertal und Krefeld am 27. März hat der W. Girardet Verlag drastische Einschnitte verkündet.

Der WZ-Mantelteil soll zugekauft werden. Von wem, hat der Verlag noch nicht bekannt gegeben. Der Verlust des eigenen Mantel war schon länger befürchtet worden. Unerwartet kommen dagegen die Umstrukturierungen im Lokalen: In den Kreisen Viersen, Rhein-Kreis Neuss und Mettmann liefert die Rheinische Post künftig die lokalen Inhalte. Hier folgt die WZ dem schlechten Beispiel der journalistischen Mogelpackung, wie man sie von der Funke-Mediengruppe kennt.

Rund die Hälfte der 100 Redakteursstellen bei der WZ sollen wegfallen. Auf den Versammlungen wurden Änderungskündigungen und Kündigungen in diesem Umfang angekündigt.

Die letzte Schrumpfkur bei der WZ fand 2012 statt: Damals hatte der Girardet 40 Mitarbeitern aus den Abteilungen Druckvorstufe, Anzeigen und Vertrieb betriebsbedingt gekündigt.