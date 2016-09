Rheinische Post bald auch auf Tarifflucht?

Nun also auch die RP? Die Verlagsgruppe Rheinische Post will nach Informationen von medienmoral-nrw.de die bestehende Tochtergesellschaft RP Media künftig dazu nutzen, Volontäre sowie neu eingestellte Redakteure tariflos zu beschäftigen. Dem Vernehmen nach soll dort in der Regel deutlich unter Tarif gezahlt werden.

Auch wenn der Verlag offiziell noch dementiert: Aus der RP ist zu hören, dass der neue Chefredakteur Michael Bröcker, sein Stellvertreter Horst Thoren und der Personalleiter Volker Kaufels die Konstruktion vergangene Woche bereits im Hause vorgestellt haben. Und Näheres wird man wohl am Donnerstag erfahren: Der Betriebsrat der RP hat das Thema auf die Tagesordnung einer Betriebsversammlung gesetzt.

Wenn es so kommt, wie es die Spatzen von den Dächern pfeifen, bedeutet das für die Betroffenen wohl nicht nur Abstriche beim Gehalt. Meist verzichten die Tarifflucht-Töchter auf alle im Manteltarifvertrag vereinbarten Leistungen: Damit fehlen unterm Strich meist Urlaubs- und Weihnachtsgeld, der Urlaubsanspruch entspricht nur dem gesetzlichen Mindestmaß von 25 Tagen, die Wochenarbeitszeit liegt entsprechend bei 40 Stunden. Redakteure mit einem alten Vertrag haben in solchen Konstruktionen oft zunächst Bestandsschutz. Es sei denn, bei ihnen läuft zum Beispiel ein befristeter Vertrag aus oder sie werden befördert.

Offiziell weiß der RP-Betriebsrat bisher nichts von diesen radikalen Einsparungsplänen. Er lässt derzeit aber prüfen, ob seine Zuständigkeiten auch für die RP Media gelten.